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Костин вспомнил разговор с Миллером со словами «я питерец, отдай «Зенит»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что для него не являлось принципиальным приобретение компанией футбольного клуба «Зенит» или «Динамо»
ВТБ VTBR ₽0,02196 -0,23% Купить
«Газпром» GAZP ₽132,51 -0,62% Купить
Андрей Костин и&nbsp;&nbsp;Алексей Миллер
Андрей Костин и  Алексей Миллер (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью «Фонтанке», что ему предлагали приобрести стопроцентный пакет акций футбольного «Зенита», но он «отдал» клуб «Газпрому» после просьбы главы компании Алексея Миллера.

«Немногие знают, что, когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган (владел банком, а у банка был контрольный пакет. — РБК), царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит». Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит» <...> Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому», — сказал Костин. «Газпром» получил пакет в «Зените» в 2005 году.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Костин отметил, что для него не являлось принципиальным, какой именно клуб — «Зенит» или «Динамо» — приобретать. «Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо». Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но, когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось», — сказал банкир.

Глава ВТБ отметил, что не жалеет о том, что не приобрел петербургский клуб. «У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль — культура», — заключил он.

«Зенит» 25 мая отметил 99-летние клуба и в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Динамо» выиграло бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Зенит Андрей Костин Алексей Миллер Санкт-Петербург ФК Динамо Москва ВТБ Владимир Коган
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