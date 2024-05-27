Дисквалифицированного за оскорбление судей Калешина уволили из клуба

Владикавказская «Алания» и главный тренер команды Евгений Калешин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Евгений Калешин (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Владикавказская «Алания» объявила об увольнении главного тренера Евгения Калешина, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Евгений Калешин покинул «Аланию». Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футбольный клуб «Алания» благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Калешина 23 мая дисквалифицировали на месяц и оштрафовали на 150 тыс. руб за оскорбление судей в матче 33-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском». На 28-й минуте он был удален за споры с арбитром с использованием нецензурной лексики. При этом в 2023 году Калешин также был дисквалифицирован за нецензурную речь в адрес судьи.

При этом, ранее Калешин ввел штрафы в команде за использование мата.

45-летний Калешин возглавлял «Аланию» с декабря 2023 года. До этого он был главным тренером тольяттинского «Акрона», который вместе с ним дошел до финала «пути регионов» Кубка России в сезоне 2022/23.

По итога сезона владикавказский клуб с 49 очками занял восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.