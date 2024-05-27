Слишкович пообщался с новым тренером «Спартака» Станковичем в Москве
Исполнявший обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Владимир Слишкович рассказал «Спорт-Экспрессу», что встретился и пообщался в Москве с новым тренером команды Деяном Станковичем.
«Я знал, что до конца сезона будет объявлен новый тренер. Старался хорошо выполнять свою работу как на тренировках, так и в играх. Со Станковичем уже встретились в Москве и пообщались», — заявил Слишкович.
Слишкович отметил, что не обсуждал со Станковичем вопросы о команде. «Со Станковичем мы поговорили, но на общие темы. Не было много времени — чуть-чуть поговорили. <...> Говорили о том, как здоровье, как семья», — сказал Слишкович.
После ухода с поста главного тренера «Спартака» испанца Гильермо Абаскаля в апреле 2024 года Слишкович стал исполняющим обязанности. Клуб 16 мая заявил, что с начала нового сезона главным тренером станет сербский специалист Деян Станкович.
«Спартак» завершил сезон на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков.
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