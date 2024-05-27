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Тренер «Спартака» заявил о возможном получении гражданства России

Тренер «Спартака» Слишкович заявил о возможном получении гражданства России
Босниец Владимир Слишкович отметил, что живет в России уже около четырех лет
Владимир Слишкович
Владимир Слишкович (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Боснийский тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович в интервью ТАСС заявил, что получит российское гражданство, если это будет возможно.

«Да, если будет возможность, то получу [гражданство]. Что касается моего переезда в Россию четыре года назад, это тоже был момент, когда я хотел, чтобы у меня сын пошел в школу здесь. Я считал, что здесь лучше, чем в моей стране», — сказал Слишкович.

Тренер «Спартака» рассказал, что много лет часто приезжал в родной город его жены Санкт-Петербург, а жить в России начал около четырех лет назад.

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Владимир Слишкович

Он отметил, что надеется остаться жить в России. «Планирую жить в России до окончания обучения ребенка в школе? Я не знаю, я никогда не планирую. Но надеюсь, что останусь здесь, в России. Думаю, что да», — сказал тренер.

41-летний Слишкович работает в «Спартаке» с июня 2022 года. После ухода с поста испанца Гильермо Абаскаля в апреле 2024 года босниец исполнял обязанности главного тренера команды. Клуб 16 мая заявил, что с начала нового сезона главным тренером станет сербский специалист Деян Станкович.

«Спартак» завершил сезон на пятом месте в РПЛ, набрав 50 очков.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Спартак Москва Владимир Слишкович российское гражданство
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