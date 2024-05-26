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«Лучшие выходят победителями». Что говорят о чемпионстве «Зенита» в РПЛ

«Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) шестой раз подряд. Петербургская команда повторила рекорд «Спартака». Что говорят о чемпионстве — в подборке «РБК Спорт»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету петербуржцев 57 очков, «Краснодар» и «Динамо» набрали по 56 очков, краснодарцы впереди по личным встречам.

«Зенит», которому 25 мая исполнилось 99 лет, стал чемпионом РПЛ шестой раз подряд, всего на счету клуба из Санкт-Петербурга десять побед в чемпионате России (столько же у «Спартака») и одна в чемпионате СССР. При этом петербургская команда повторила рекорд «Спартака», московский клуб тоже выигрывал чемпионат России шесть раз подряд.

Еще после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре аналитическая компании Opta оценивала шансы «Зенита» на чемпионство в 90,2%, «Краснодара» — в 9,5%, «Динамо» — в 0,3%. Уже спустя четыре тура шансы «Динамо» возросли до 48,9%, а перед последним туром Opta оценивала шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

Что говорят о чемпионстве

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«Один из самых интересных чемпионатов и по содержанию, и по интриге. Все решалось в последних турах. Качели были в одну и другую сторону. Забей «Динамо» два, все могло бы сложиться иначе. Жесточайшая конкуренция, что внизу, что наверху. Уровень мастерства, конечно, разный. У ведущих команд он близок к европейскому. Конкуренция была в течение всего сезона. На фоне «Зенита» другие команды смотрелись очень перспективно и мало чем уступали», — сказал Колосков «РБК Спорт».

Оресте Чинквини, экс-спортивный директор «Зенита» и итальянского «Лацио»

«От всей души поздравляю «Зенит» с чемпионством, это отличная команда. Сергей Семак отличный тренер. У всех бывают трудности, но только лучшие выходят из них победителями», — сказал Чинквини «РБК Спорт».

Андрей Канчельскис, бывший футболист сборной России

«Виноваты команды, которые упустили чемпионство. Они не захотели брать, им давали чемпионство. Им дали шанс — надо пользоваться. Не взяли, не хотите — ну «Зенит» забрал. Почему не смогли собраться даже на один матч? Это надо спрашивать у руководства. Что касается везения, которое понадобилось для того, чтобы «Зенит» стал чемпионом, — везет сильнейшим. Не хотите брать — «Зенит» сам забрал», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Александр Бородюк, бывший футболист «Динамо» и экс‑тренер сборной России

«Чемпионат получился достаточно интересным. Что касается «Динамо», то много раз говорил, что в таких матчах, как с «Краснодаром», определяется уверенность в своих силах. У «Зенита» выдался неоднозначный сезон. У бразильцев в какой‑то момент пропала мотивация, стали слишком самоуверенными. «Динамо» и «Краснодар», в свою же очередь, украсили чемпионат, составив такую конкуренцию «Зениту». Но у петербуржцев есть необходимые качества, позволяющие показать класс в таких важных матчах и сделать решающий рывок к золотым медалям. Очень рад за Сергея Семака, — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Сергей Ташуев, бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела»

«До последнего тура ничего не было ясно, три команды могли стать чемпионом. Удача повернулась в сторону «Зенита», везет сильнейшим. Заслужили ли они чемпионство? Почему бы и нет. В матче «Краснодара» с «Динамо» было много ошибок, несмотрибельный матч. В конце не повезло «Динамо» со штангами, но «быки» более целостно играли. Питерцы свое сделали, и удача была на их стороне, — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит
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