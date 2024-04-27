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Женский «Спартак» проиграл ЦСКА в первом в истории дерби команд

Женский «Спартак» проиграл ЦСКА в первом в истории дерби команд
«Спартак», который проводит первый сезон в женской Суперлиге, уступил со счетом 0:1
Фото: телеграм-канал ЖФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ЖФК «Спартак»

Футболистки ЦСКА обыграли московский «Спартак» со счетом 1:0 в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

Единственный гол забил Габриэль Онгене на 43-й минуте.

«Спартак» проводит первый сезон в женской Суперлиге. Для женских команд «Спартака» и ЦСКА это было первое дерби.

Женский «Спартак» проиграл «Зениту» в первом матче в истории клуба
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Фото:ЖФК «Спартак»

О создании женской команды «Спартак» объявил в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.

ЦСКА с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке, набрав 10 очков.

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