Женский «Спартак» проиграл ЦСКА в первом в истории дерби команд
Футболистки ЦСКА обыграли московский «Спартак» со счетом 1:0 в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
Единственный гол забил Габриэль Онгене на 43-й минуте.
«Спартак» проводит первый сезон в женской Суперлиге. Для женских команд «Спартака» и ЦСКА это было первое дерби.
О создании женской команды «Спартак» объявил в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.
ЦСКА с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на пятой строчке, набрав 10 очков.
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