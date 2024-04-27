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«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в чемпионате Италии
«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в матче чемпионата Италии
«Милан» занимает второе место в турнирной таблице, «Ювентус» — третье. «Интер» уже обеспечил себе чемпионство
Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Миланом» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Последний раз нулевая ничья в очном матче «Милана» и «Ювентуса» была 23 января 2022 года.
«Милан» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с 65 очками расположился на третьей строчке.
«Интер» уже досрочно обеспечил себе чемпионство.
В следующем туре «Милан» 5 мая примет «Дженоа», «Ювентус» в тот же день в гостях сыграет с «Ромой».
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