«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в матче чемпионата Италии

«Ювентус» и «Милан» сыграли нулевую ничью в чемпионате Италии

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице, «Ювентус» — третье. «Интер» уже обеспечил себе чемпионство

Фото: Valerio Pennicino / Getty Images

Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Миланом» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Последний раз нулевая ничья в очном матче «Милана» и «Ювентуса» была 23 января 2022 года.

«Милан» набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ювентус» с 65 очками расположился на третьей строчке.

«Интер» уже досрочно обеспечил себе чемпионство.

В следующем туре «Милан» 5 мая примет «Дженоа», «Ювентус» в тот же день в гостях сыграет с «Ромой».