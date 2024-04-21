МЮ вел 3:0 в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри», но победил только по пенальти

МЮ вел 3:0 в полуфинале Кубка Англии, но смог победить только по пенальти

«Ковентри Сити» отыгрался со счета 0:3 и перевел встречу в дополнительное время, где в концовке ему не засчитали гол. В серии пенальти точнее оказались игроки МЮ. В финале команда Эрика тен Хага сыграет с «Манчестер Сити»

Гарии Магуайр (слева) (Фото: Andrew Couldridge / Reuters)

«Манчестер Юнайтед» (МЮ) вышел в финал Кубка Англии, с трудом переиграв клуб второго дивизиона «Ковентри Сити».

Основное время матча на «Уэмбли» завершилось со счетом 3:3.

МЮ забил первые три мяча: отличились Скотт Мактоминей (23-я минута), Гарри Магуайр (45+1) и Бруну Фернандеш (58). Однако «Ковентри Сити» смог отыграться усилиями Эллиса Симмса (71), Каллума О'Харе (79) и Хаджи Райта (90+5, с пенальти).

В дополнительное время на 121-й минуте «Ковентри Сити» забил, но гол отменили из-за офсайда.

В серии пенальти точнее оказались игроки МЮ — 4:2.

«Ковентри Сити» занимает восьмое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии), он второй раз играл в полуфинале Кубка в своей 140-летней истории. Первый был в 1987 году, тогда клуб выиграл этот трофей.

Без учета пенальти Мактоминей с десятью голами — второй по результативности в МЮ в этом сезоне после Расмуса Хёйлунна (13).

Ранее в финал вышел действующий обладатель трофея «Манчестер Сити», который обыграл «Челси» со счетом 1:0.

Финал пройдет на «Уэмбли» 25 мая.

Рекордсменом по числу побед в Кубке является лондонский «Арсенал» (14), который выигрывал трофей в последний раз в 2020 году.

У МЮ 12 Кубков, последний — в 2016 году.