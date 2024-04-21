МЮ вел 3:0 в полуфинале Кубка Англии, но смог победить только по пенальти
«Манчестер Юнайтед» (МЮ) вышел в финал Кубка Англии, с трудом переиграв клуб второго дивизиона «Ковентри Сити».
Основное время матча на «Уэмбли» завершилось со счетом 3:3.
МЮ забил первые три мяча: отличились Скотт Мактоминей (23-я минута), Гарри Магуайр (45+1) и Бруну Фернандеш (58). Однако «Ковентри Сити» смог отыграться усилиями Эллиса Симмса (71), Каллума О'Харе (79) и Хаджи Райта (90+5, с пенальти).
В дополнительное время на 121-й минуте «Ковентри Сити» забил, но гол отменили из-за офсайда.
В серии пенальти точнее оказались игроки МЮ — 4:2.
«Ковентри Сити» занимает восьмое место в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии), он второй раз играл в полуфинале Кубка в своей 140-летней истории. Первый был в 1987 году, тогда клуб выиграл этот трофей.
Без учета пенальти Мактоминей с десятью голами — второй по результативности в МЮ в этом сезоне после Расмуса Хёйлунна (13).
Ранее в финал вышел действующий обладатель трофея «Манчестер Сити», который обыграл «Челси» со счетом 1:0.
Финал пройдет на «Уэмбли» 25 мая.
Рекордсменом по числу побед в Кубке является лондонский «Арсенал» (14), который выигрывал трофей в последний раз в 2020 году.
У МЮ 12 Кубков, последний — в 2016 году.
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