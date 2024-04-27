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Циципас проиграл 118-й ракетке мира на «Мастерс» в Мадриде

Циципас проиграл 118-й ракетке мира во втором круге «Мастерс» в Мадриде
Седьмая ракетка мира сенсационно уступил во втором круге бразильцу Тьяго Монтейро
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Во втором круге 25-летний грек, посеянный на турнире под шестым номером, уступил бразильцу Тьяго Монтейро, 118-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

Как один из сеянных, Циципас начал турнир в Мадриде сразу со второго круга.

29-летний Монтейро, который пробился в основную сетку через квалификацию, в следующем матче сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Меджедович (Сербия).

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Циципас является седьмой ракеткой мира. На прошлой неделе грек дошел до финала турнира в Барселоне, где уступил норвежцу Касперу Рууду, а еще неделю назад завоевал титул на «Мастерс» в Монте-Карло.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Стефанос Циципас
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