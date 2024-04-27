Циципас проиграл 118-й ракетке мира на «Мастерс» в Мадриде
Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Во втором круге 25-летний грек, посеянный на турнире под шестым номером, уступил бразильцу Тьяго Монтейро, 118-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.
Как один из сеянных, Циципас начал турнир в Мадриде сразу со второго круга.
29-летний Монтейро, который пробился в основную сетку через квалификацию, в следующем матче сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Меджедович (Сербия).
Циципас является седьмой ракеткой мира. На прошлой неделе грек дошел до финала турнира в Барселоне, где уступил норвежцу Касперу Рууду, а еще неделю назад завоевал титул на «Мастерс» в Монте-Карло.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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