Чемпиона лиги Hardcore Асбарова дисквалифицировали за допинг на шесть лет

Чемпиона лиги Hardcore дисквалифицировали за допинг на шесть лет

Сослан Асбаров сдал положительную допинг-пробу в прошлом году в период боя против Алексея Папина, в котором победил единогласным решением судей

Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Сослана Асбарова

Российский боксер пропоушена Hardcore Сослан Асбаров дисквалифицирован на шесть лет за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщили ТАСС и Metaratings.

В ближайшее время об этом должно быть объявлено официально. Результат боя против Алексея Папина будет отменен.

Не уточняется, какое запрещенное вещество было найдено у Асбаров в допинг-пробе, взятой в период его боя с Папиным.

Асбаров 29 октября прошлого года победил Папина, бывшего обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе, единогласным решением судей.

Асбаров является чемпионом лиги Hardcore Boxing. На счету 31-летнего боксера пять побед в пяти поединках на профессиональном ринге. Он также известен по выступлениям в кулачных боях, где одержал шесть побед в шести боях и был чемпионом лиги Hardcore FC.