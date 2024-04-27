Хоккейный ЦСКА объявил об уходе трех тренеров из штаба Сергея Федорова

Вместе с Сергеем Федоровым команду покидают старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов

Фото: cska-hockey.ru

ЦСКА на своем сайте сообщил, что вместе с Сергеем Федоровым тренерский штаб покидают еще три специалиста: старший тренер Равиль Якубов, тренер Игорь Кравчук и тренер вратарей Сергей Наумов.

Действие их контрактов с московским клубом КХЛ истекает 30 апреля 2024 года.

Якубов работал в ЦСКА с сезона 2018/19. За это время он вместе с командой выиграл три Кубка Гагарина. По ходу прошедшего сезона он в течение некоторого времени исполнял обязанности главного тренера команды, пока Федоров болел.

Наумов тоже работал в армейском клубе шесть лет, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Кравчук пополнил тренерский штаб ЦСКА в 2022 году. В первый же сезон в клубе он выиграл с командой Кубок Гагарина.

ЦСКА объявил об уходе Федорова с поста главного тренера 27 марта. Его сменил Илья Воробьев.

В прошедшем сезоне ЦСКА, который выиграл два предыдущих Кубка Гагарина, завершил выступления в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву».

Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз», начал тренерскую карьеру в 2021 году и во главе ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина в двух сезонах подряд.