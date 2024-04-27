«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого забил на 90-й минуте и вырвал ничью в чемпионате Китая

Клуб Слуцкого забил на 90-й минуте и вырвал ничью в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шанхай Порт» со счетом 1:1. Португалец Жоау Карлуш смог сравнять счет в концовке. Команда Слуцкого не проиграла пока ни одного матча в сезоне

Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» сыграли вничью с командой «Шанхай Порт» со счетом 1:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Китая.

У хозяев на 59-й минуте гол забил Густаво. В составе гостей отличился Жоау Карлуш (90).

«Шанхай Шэньхуа», который с января возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, не проиграл пока ни одного матча в сезоне.

Команда остается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, набрав 20 очков.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 1 мая примет «Цанчжоу Майти Лайонс».

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России; с ноября 2022-го, после ухода из казанского «Рубина», оставался без команды. На протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и другие клубы.