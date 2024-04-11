Леопард Бриксик будет талисманом Игр БРИКС в Казани

Игры БРИКС начнутся в Казани 11 июня, в них примут участие представители более 50 стран. Талисманом выбрали леопарда, церемония закрытия может пройти в Сабантуй

Фото: bricskazan2024.games

Леопард Бриксик будет талисманом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Об этом на форуме «Мы вместе. Спорт» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Мы выбрали символ, талисман Игр, назвали его Бриксик. Был Барсик (на Универсиаде в Казани), здесь будет Бриксик», — сказал Леонов.

Леонов также сообщил, что одна из идей — провести церемонию закрытия в рамках народного праздника Сабантуй, а церемония открытия пройдет в деревне Универсиады на аллее флагов, сообщает Матч ТВ».

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. «Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили свое участие, будет более 25 видов спорта», — цитирует министра «РИА Новости».

Матыцин добавил, что Игры не являются альтернативой Олимпиаде.

Игры БРИКС проводятся с 2016 года, с разным набором дисциплин соревнования ранее принимали Китай и ЮАР, а в 2022-м они прошли в онлайн-формате.