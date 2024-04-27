«Металлург» расторг контракт с одним из лучших бомбардиров
Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.
При этом магнитогорцы сохранили права на 20-летнего игрока в КХЛ.
Гребенкин в прошедшем сезоне помог команде завоевать Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате он стал третьим бомбардиром «Металлурга», набрав 41 (19+22) очко в 67 матчах. В плей-офф на счету форварда было 6 (3+3) очков в 23 играх.
«Спорт-Экспресс» писал, что Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ. «Торонто Мейпл Лифс» выбрал россиянина на драфте 2022 года в пятом раунде под общим 135-м номером.
Гребенкин даже может успеть сыграть в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если «Торонто» пройдет в следующий раунд плей-офф. В первом раунде команда пока уступает «Бостон Брюинз» (1–2).
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