 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Металлург» расторг контракт с одним из лучших бомбардиров

«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным, который должен отправиться в НХЛ
Магнитогорцы расторгли соглашение с 20-летним нападающим Никитой Гребенкиным, сохранив права на игрока. Ожидается, что форвард продолжит карьеру в НХЛ
Никита Гребенкин
Никита Гребенкин (Фото: Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

При этом магнитогорцы сохранили права на 20-летнего игрока в КХЛ.

Гребенкин в прошедшем сезоне помог команде завоевать Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате он стал третьим бомбардиром «Металлурга», набрав 41 (19+22) очко в 67 матчах. В плей-офф на счету форварда было 6 (3+3) очков в 23 играх.

«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина
Спорт
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«Спорт-Экспресс» писал, что Гребенкин продолжит карьеру в НХЛ. «Торонто Мейпл Лифс» выбрал россиянина на драфте 2022 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

Гребенкин даже может успеть сыграть в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, если «Торонто» пройдет в следующий раунд плей-офф. В первом раунде команда пока уступает «Бостон Брюинз» (1–2).

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Никита Гребенкин
Материалы по теме
Голкипер «Металлурга» стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ
Спорт
Совет директоров КХЛ назвал состав участников следующего сезона
Спорт
Кубок Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Сейсмолог предупредил о подземных толчках в Стамбуле магнитудой до 7,6 Общество, 15:07
Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Общество, 14:56
Дилеры рассказали, насколько подорожает Lada Vesta в мае Авто, 14:51
«Металлург» расторг контракт с одним из лучших бомбардиров Спорт, 14:48
Суд оштрафовал журналиста за работу в «Медузе» Политика, 14:29
Путин заявил о необходимости утвердить нацпроекты до конца 2024 года Политика, 14:26
Центры помощи мигрантам лишились права принимать экзамены на русский язык Общество, 14:25
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Goldman Sachs призвал сотрудников к сдержанности в расходах на Олимпиаде Бизнес, 14:19
Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 14:19
Путин заявил, что показатель ВВП оказался выше прогнозов Центробанка Экономика, 14:18
«Спартак» не смог оспорить дисквалификацию основного защитника Спорт, 14:18
Вулкан Эбеко на Дальнем Востоке выбросил столб пепла на высоту 4,5 км Общество, 14:17
Врио главы Кургана ушла в отставку на фоне паводков Политика, 14:11
В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны Общество, 14:07