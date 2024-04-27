«Сочи» оштрафовали за задержку начала матча РПЛ из-за отравления футболистов

«Сочи» оштрафовали за задержку начала матча РПЛ из-за отравления игроков

«Сочи» заплатит 50 тыс. рублей на задержку начала игры 21-го тура с «Ахматом» на семь минут, 20 тыс. — за позднее заполнение заявки на матч

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Сочи» за задержку начала матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц.

«Задержка начала матча на семь минут — штраф 50 тыс. рублей футбольному клубу «Сочи». За позднее заполнение заявки на матч «Сочи» оштрафован на 20 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Кроме того, «Сочи» оштрафовали на 20 тыс. руб. за опоздание главного тренера Роберта Морено на 20 минут на обязательное флеш‑интервью перед матчем.

Встреча состоялась 25 апреля и завершилась победой «Ахмата» со счетом 1:0. Морено перед игрой сообщил, что 14 игроков команды отравились в Грозном. «Сочи» опоздал на стадион, матч начался с задержкой в несколько минут.

После игры Морено раскритиковал РПЛ за то, что матч не перенесли. В РФС заявили, что «Сочи» не предоставил необходимые документы, поэтому перенос матча был невозможен