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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Бах рассказал, что российских атлетов могут дисквалифицировать за Z

Бах заявил, что российских атлетов могут дисквалифицировать на ОИ за символ Z
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дисциплинарная процедура будет начата в случае демонстрации на соревнованиях политических взглядов, в том числе символа Z, рассказал глава МОК
Фото: Dan Istitene / Getty Images
Фото: Dan Istitene / Getty Images

Российских спортсменов могут дисквалифицировать на Олимпийских играх 2024 года в Париже за политические высказывания на соревнованиях, заявил AFP глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Любой российский спортсмен, выражающий политические взгляды, в том числе символ Z, может быть наказан. «Немедленно будет возбуждено дисциплинарное производство и приняты необходимые меры и/или санкции. Может дойти до немедленного исключения из Игр», — заявил Бах.

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Спорт
Томас Бах

МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Бах еще в прошлом году говорил, что активной поддержкой спецоперации на Украине спортсменами будут считаться среди прочего использование буквы Z и соответствующие посты в социальных сетях, и таких спортсменов будет рекомендовано не допускать на международные соревнования. Символ Z, как и буква V, наносится на российскую технику в зоне спецоперации на Украине.

Двукратный чемпион мира по плаванию Евгений Рылов в апреле 2022 года был отстранен на девять месяцев за участие в концерте в «Лужниках», посвященном восьмой годовщине присоединения Крыма к России. У спортсмена на груди была буква Z.

Российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован в марте 2022-го на год за выход на церемонию награждения на этапе Кубка мира с буквой Z из клейкой ленты на форме.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 Томас Бах
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