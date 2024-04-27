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Овечкин назвал отстоем третье поражение «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Овечкин назвал отстоем третье подряд поражение «Вашингтона» от «Рейнджерс»
Капитан «Вашингтона» заявил, что его команде, которая оказалась в шаге от вылета из Кубка Стэнли, нельзя сдаваться
Александр Овечкин (слева)
Александр Овечкин (слева) (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам после третьего поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф, что его команде нельзя сдаваться.

«Вашингтон» уступил со счетом 1:3, 38-летний Овечкин снова остался без очков.

«Это отстой. Мы прекрасно знаем, как нам необходимо выступать. У нас есть моменты, но не получается забить. Необходимо больше искать свободное пространство. Это плей-офф, тут другой уровень хоккея. <...> Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет», — сказал Овечкин

Овечкин оказался в шаге от антирекорда и вылета из плей-офф НХЛ
Спорт
Фото:Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 29 апреля.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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