Овечкин назвал отстоем третье поражение «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» заявил, что его команде, которая оказалась в шаге от вылета из Кубка Стэнли, нельзя сдаваться

Александр Овечкин (слева) (Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам после третьего поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф, что его команде нельзя сдаваться.

«Вашингтон» уступил со счетом 1:3, 38-летний Овечкин снова остался без очков.

«Это отстой. Мы прекрасно знаем, как нам необходимо выступать. У нас есть моменты, но не получается забить. Необходимо больше искать свободное пространство. Это плей-офф, тут другой уровень хоккея. <...> Нельзя сдаваться, надо продолжать верить, выкладываться на полную. Посмотрим, что произойдет», — сказал Овечкин

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет в Вашингтоне в ночь на 29 апреля.