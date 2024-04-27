«Вашингтон» оказался в шаге от вылета из плей-офф НХЛ, Овечкин — от антирекорда

Овечкин оказался в шаге от антирекорда и вылета из плей-офф НХЛ

«Вашингтон» третий раз проиграл «Рейнджерс» и оказался на грани вылета из плей-офф. Александр Овечкин снова не набрал очков

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:3 в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

У проигравших отличился Джон Карлсон (6-я минута). В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (7), Баркли Гудроу (9) и Винсент Трочек (36).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес четыре броска в створ ворот, но снова не набрал очков. В нынешнем плей-офф 38-летний россиянин пока не набрал ни одного очка, с ним такого никогда раньше не случалось, в 2013 году у него было два очка.

Овечкин провел свой 150-й матч в карьере в плей-офф НХЛ, он стал шестым российским хоккеистом в истории, достигшим такого показателя. Впереди Сергей Федоров (183 матча), Евгений Малкин (177), Сергей Зубов (164) и Павел Дацюк (157).

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч серии пройдет в Вашингтоне в ночь на 29 апреля.