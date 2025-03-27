Лидер Восточной конференции неожиданно проиграл на старте плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор», занявший первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, уступил на своем льду владивостокскому «Адмиралу» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:5 (0:2, 2:2, 2:1).
У хозяев забивали Остап Сафин (28-я и 60-я минуты), Чарльз Робинсон (33) и Виталий Кравцов (49).
У «Адмирала» голы на счету Александра Шевченко (3), Шэйна Принса (10), Егора Петухова (23), Даниила Гутика (34) и Аркадия Шестакова (46). Либор Шулак сделал три передачи.
«Адмирал» впервые забросил «Трактору» в гостях пять шайб.
Второй матч серии до четырех побед пройдет 29 марта в Челябинске.
«Адмирал» по итогам «регулярки» занял восьмое место.
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