Лидер Восточной конференции неожиданно проиграл на старте плей-офф КХЛ

«Адмирал» впервые забросил пять шайб в Челябинске и победил со счетом 5:4

Виталий Кравцов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор», занявший первое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате, уступил на своем льду владивостокскому «Адмиралу» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Игра в Челябинске завершилась со счетом 4:5 (0:2, 2:2, 2:1).

У хозяев забивали Остап Сафин (28-я и 60-я минуты), Чарльз Робинсон (33) и Виталий Кравцов (49).

У «Адмирала» голы на счету Александра Шевченко (3), Шэйна Принса (10), Егора Петухова (23), Даниила Гутика (34) и Аркадия Шестакова (46). Либор Шулак сделал три передачи.

«Адмирал» впервые забросил «Трактору» в гостях пять шайб.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 29 марта в Челябинске.

«Адмирал» по итогам «регулярки» занял восьмое место.