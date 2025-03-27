 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»

УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала» по жалобе «Атлетико»
УЕФА расследует поведение Мбаппе, Винисиуса, Рюдигера и Себальоса в матче с «Атлетико». Мбаппе на глазах болельщиков проигравшей команды схватился за пах, а Рюдигер провел пальцем возле горла
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

УЕФА начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил несколькими игроками «Реала» в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Reuters.

В непристойном поведении подозревают Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора.

«Реал» 12 марта вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов после серии пенальти и отпраздновал победу перед толпой болельщиков.

На распространяемых в соцсетях видеороликах видно, как Мбаппе хватается за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла, отмечает Би-би-си.

На Евро-2024 игрока «Реала» Джуда Беллингема, схватившегося за пах, оштрафовали на €30 тыс. и дисквалифицировали на один матч условно.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом» 8 и 16 апреля.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича

Умер ведущий Алексей Веселкин

Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании

Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке

Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Футбол УЕФА Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
Independent узнала, что УЕФА «предпринимает шаги» по возвращению России
Спорт
УЕФА дисквалифицировал судью Евро-2024 за видео с белым порошком
Спорт
Глава УЕФА назвал виновных в срыве допуска российских юниоров
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Клуб Ротенберга проиграл московскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛСпорт, 22:02
Bloomberg увидел в плане США по сделке подрыв идеи об Украине в ЕСПолитика, 21:50
Адвокаты Валиевой подали апелляцию в суд из-за «мошенничества» WADAСпорт, 21:45
Путин анонсировал рост количества военнослужащих в АрктикеПолитика, 21:38
ЦБ указал на ошибку молодых инвесторов при формировании портфеляИнвестиции, 21:35
Макрон анонсировал отправку «сил сдерживания» на УкраинуПолитика, 21:30
Под Воронежем отразили атаки беспилотниковПолитика, 21:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
«Грузинская мечта» пообещала запретить партию СаакашвилиПолитика, 21:15
СК завел дело после гибели людей в батискафе в ЕгиптеОбщество, 21:09
УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»Спорт, 20:45
Лауреаты World Press Photo — 2025. ФотогалереяОбщество, 20:40 
Путин не увидел ничего «экстравагантного» в плане США получить ГренландиюПолитика, 20:30
Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»Политика, 20:12