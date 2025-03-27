УЕФА открыл дело против четырех звезд «Реала»
УЕФА начал расследование возможного нарушения дисциплинарных правил несколькими игроками «Реала» в конце ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», сообщает Reuters.
В непристойном поведении подозревают Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора.
«Реал» 12 марта вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов после серии пенальти и отпраздновал победу перед толпой болельщиков.
На распространяемых в соцсетях видеороликах видно, как Мбаппе хватается за пах во время празднования, а Рюдигер проводит пальцем возле горла, отмечает Би-би-си.
На Евро-2024 игрока «Реала» Джуда Беллингема, схватившегося за пах, оштрафовали на €30 тыс. и дисквалифицировали на один матч условно.
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Арсеналом» 8 и 16 апреля.
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