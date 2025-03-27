Участник Олимпиады-2022 погиб в 24 года во время пожара в турецком отеле
Турецкий горнолыжник Беркин Уста и его отец Яхья Уста, президент Национальной ассоциации преподавателей лыжного спорта и сноуборда, погибли во время пожара в закрытом отеле в Улудаге (провинция Бурса) в ночь на четверг, сообщает AP.
Пожар начался в 5:30, в отеле в этот момент находились только сотрудники и остановившаяся на пятом этаже семья Уста. Перед смертью Яхья Уста жаловался, что не может найти пожарную лестницу, отмечает Milliyet.
Отель был закрыт в начале января, у него отозвали разрешение на размещение гостей.
Уста-старший управлял на курорте лыжным прокатом, подъемником и кафе.
Беркин Уста представлял Турцию на Играх в Пекине и показал 43-й результат в гигантском слаломе. В мае ему бы исполнилось 25 лет.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов