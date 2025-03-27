Участник Олимпиады-2022 Уста погиб в 24 года во время пожара в турецком отеле

Участник Олимпиады-2022 погиб в 24 года во время пожара в турецком отеле

Горнолыжник Беркин Уста был в закрытом отеле в Улудаге, когда в нем рано утром начался пожар. Спортсмен и его отец, работавший на курорте, погибли

Беркин Уста (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Турецкий горнолыжник Беркин Уста и его отец Яхья Уста, президент Национальной ассоциации преподавателей лыжного спорта и сноуборда, погибли во время пожара в закрытом отеле в Улудаге (провинция Бурса) в ночь на четверг, сообщает AP.

Пожар начался в 5:30, в отеле в этот момент находились только сотрудники и остановившаяся на пятом этаже семья Уста. Перед смертью Яхья Уста жаловался, что не может найти пожарную лестницу, отмечает Milliyet.

Отель был закрыт в начале января, у него отозвали разрешение на размещение гостей.

Уста-старший управлял на курорте лыжным прокатом, подъемником и кафе.

Беркин Уста представлял Турцию на Играх в Пекине и показал 43-й результат в гигантском слаломе. В мае ему бы исполнилось 25 лет.