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Два человека погибли при пожаре в отеле на курорте в Турции

Два человека погибли при пожаре в отеле на курорте в Турции
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Два человека погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Улудаг в Турции, пишет турецкое издание Sabah.

По данным издания, пожар начался в помещении ресторана и быстро распространился на все этажи. По информации Sabah, в отеле находились только сотрудники и не было отдыхающих. Всего в отеле находились 13 человек, трое из них пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

По словам представителей муниципалитета Бурса, после того как начался пожар, в отель немедленно прибыли пожарные. Все люди, находившиеся в здании, были эвакуированы.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

В руководстве провинции отметили, что отель проверялся на соответствие требованиям противопожарной безопасности после того, как в январе 2025 года произошел пожар в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, в котором погибли 79 человек.

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Турция пожар отели горнолыжный курорт
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