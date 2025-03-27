Два человека погибли при пожаре в отеле на курорте в Турции

Video

Два человека погибли в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Улудаг в Турции, пишет турецкое издание Sabah.



По данным издания, пожар начался в помещении ресторана и быстро распространился на все этажи. По информации Sabah, в отеле находились только сотрудники и не было отдыхающих. Всего в отеле находились 13 человек, трое из них пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

По словам представителей муниципалитета Бурса, после того как начался пожар, в отель немедленно прибыли пожарные. Все люди, находившиеся в здании, были эвакуированы.



Читайте РБК в Telegram.