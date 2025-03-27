Гашек призвал не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛ
Чемпион Олимпиады в Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что неправильно радоваться предстоящему рекорду российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за ситуации на Украине.
Овечкину осталось пять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). По подсчетам лиги, рекорд ожидается в середине апреля.
«При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом или гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие», — написал 60-летний Гашек. По его мнению, те, кто будет аплодировать достижению Овечкина, автоматически поддержат события на Украине.
Гашек регулярно критикует НХЛ и теннис за отказ отстранять российских игроков после февраля 2022 года.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Vseprosport, что Гашек «совсем уже сбрендил».
«Вместо того чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. <...> В России, как и в Вашингтоне, рекорд Овечкина будет всенародным праздником. Александра можно назвать национальным героем нашей страны», — сказал Свищев.
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