Гашек призвал не аплодировать рекорду Овечкина в НХЛ

Гашек призвал не радоваться рекорду Овечкина в НХЛ из-за ситуации на Украине

Бывший чешский хоккеист считает, что в других обстоятельствах было бы неважно, откуда родом Овечкин. Депутат Госдумы Свищев назвал слова Гашека чушью и заявил, что в России и США после рекорда Овечкина будет «всенародный праздник»

Доминик Гашек (Фото: Martin Rose / Getty Images)

Чемпион Олимпиады в Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в соцсети X, что неправильно радоваться предстоящему рекорду российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за ситуации на Украине.

Овечкину осталось пять шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894). По подсчетам лиги, рекорд ожидается в середине апреля.

«При обычных обстоятельствах было бы совершенно неважно, откуда человек родом или гражданином какой страны он является, и каждый любитель хоккея праздновал бы это знаменательное историческое событие», — написал 60-летний Гашек. По его мнению, те, кто будет аплодировать достижению Овечкина, автоматически поддержат события на Украине.

Гашек регулярно критикует НХЛ и теннис за отказ отстранять российских игроков после февраля 2022 года.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил Vseprosport, что Гашек «совсем уже сбрендил».

«Вместо того чтобы порадоваться за коллегу по цеху, Гашек начинает нести чушь. <...> В России, как и в Вашингтоне, рекорд Овечкина будет всенародным праздником. Александра можно назвать национальным героем нашей страны», — сказал Свищев.