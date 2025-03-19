Гашек назвал «государственной изменой» идею хоккейного матча США и России

Гашек назвал преступлением поддержку президентом США Дональдом Трампом идеи о матче между американцами и россиянами

Доминик Гашек (Фото: Alexander Chernykh / Global look press)

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек резко раскритиковал переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина о проведении хоккейного матча между командами НХЛ и КХЛ.

«Оскорбление своих сограждан (американских хоккеистов, играющих в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны президента США Дональда Трампа», — написал Гашек в соцсети X.

Накануне Путин в ходе официальных переговоров с Трампом предложил провести матч между сборными двух лиг. Американский президент поддержал идею, и вопрос начали прорабатывать. Российская хоккейная сборная не участвует в международных турнирах с начала 2022 года.

Гашек, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион, известен своими резкими высказываниями в адрес России после начала военных действий на Украине. Он неоднократно призывал НХЛ и другие международные организации полностью отстранить российских спортсменов от соревнований. Во время профессиональной карьеры он в том числе выступал за московский «Спартак» в сезоне-2010/11.