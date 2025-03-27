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Эксклюзив

Черчесов заявил, что для игры за рубежом футболистам нужна «порода»

Черчесов: чтобы играть где-то за рубежом, надо обладать определенной «породой»
Бывший тренер сборной России добавил, что лидером в команде становится не просто хороший футболист, а игрок, обладающий определенными качествами
Фото: Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов (Андрей Любимов/РБК/ТАСС)
Фото: Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов (Андрей Любимов/РБК/ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что для игры в зарубежных чемпионатах игрокам нужно обладать определенной «породой». Об этом он рассказал на мотивационном тренинге от звезд европейского футбола «Игра без мяча».

«Чтобы играть где-то за рубежом, надо иметь определенные качества… Надо обладать определенной «породой». Кто себя проявил за рубежом — не случайно. Они уже уехали не просто хорошими игроками, а породистыми личностями, которые себя могут проявить. Не может тренер или руководитель сказать хорошему футболисту: «Ты мой лидер, потому что ты хороший футболист». Это само собой выкристаллизовывается в раздевалке, и невозможно назначить лидера… Невозможно лидером стать и выучиться им быть, это должно от природы идти», — сказал Черчесов.

Ранее в марте этого года Черчесов заявил о своем желании продолжить карьеру в России.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, откуда его уволили. Под его руководством национальная команда набрала лишь одно очко в шести матчах, не забив ни одного и пропустив 15 голов.

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Полина Мельникова
Станислав Черчесов Футбол
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Черчесов рассказал о желании продолжить карьеру в России
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