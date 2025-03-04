 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Черчесов рассказал о желании продолжить карьеру в России

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана. Оттуда тренера в конце января уволили после пяти поражений и одной ничьи в шести матчах
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что у него есть желание продолжить карьеру в родной стране.

«Есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов.

В конце января Черчесова уволили с поста главного тренера сборной Казахстана.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года, под его руководством команда взяла только одно очко в шести матчах, потерпев пять поражений. При этом Казахстан ни разу не забил и пропустил 15 мячей.

Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне 61-летний тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Станислав Черчесов
Материалы по теме
Агент Черчесова рассказал об интересе к тренеру из иностранных клубов
Спорт
В сборной Казахстана назвали замену Черчесову
Спорт
Черчесов рассказал, как приняли решение о его уходе из сборной Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Задержаны подозреваемые в расчленении знакомого под Петербургом. ВидеоОбщество, 11:56
В МИД Франции заявили о негативном влиянии конфискации активов РоссииПолитика, 11:54
Готовивший диверсию в Белгородской области получил 20 лет лишения свободыПолитика, 11:53
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в февралеНедвижимость, 11:51
Под единым управлением: как устроена новая бизнес-модель «Суши Мастер»Франшизы, 11:46
Маск предложил Зеленскому уехать с Украины и получить амнистиюПолитика, 11:41
Глава МИД Японии назвал неприемлемым запрет на въезд в РоссиюПолитика, 11:36
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на победу в РПЛ на 10%Спорт, 11:33
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2025 годуИнвестиции, 11:33
Группа компаний «DARS» опубликовала операционные итоги 2024 годаПресс-релиз, 11:32
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Как индустрию страхования жизни сделать фабрикой долгосрочных сбереженийОтрасли, 11:29
Американский форвард клуба КХЛ получил российское гражданствоСпорт, 11:25
Высшая лига. Какие неписаные правила соблюдают успешные людиPro, 11:25