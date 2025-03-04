Черчесов рассказал о желании продолжить карьеру в России
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что у него есть желание продолжить карьеру в родной стране.
«Есть желание работать в своей стране. Тем более в той ситуации, которая происходит в мире. Поэтому подождем», — сказал Черчесов.
В конце января Черчесова уволили с поста главного тренера сборной Казахстана.
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года, под его руководством команда взяла только одно очко в шести матчах, потерпев пять поражений. При этом Казахстан ни разу не забил и пропустил 15 мячей.
Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне 61-летний тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.
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