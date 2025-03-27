Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футбола

Всего по делу Анхеля Марии Вильяра проходят восемь человек, включая его сына. Экс-главу RFEF обвиняют в коррупции при организации товарищеских матчей сборной Испании

Анхель Мария Вильяр (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images )

Прокуратура запросила для бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марии Вильяра пятнадцать с половиной лет заключения по обвинению в коррупции и хищении, сообщает AFP.

В прокуратуре считают, что RFEF был причинен ущерб в размере €4,5 млн из-за заключенных при Вильяре контрактов в 2007–2017 годах.

Вильяра обвиняют в том, что он извлекал выгоду для себя и своего сына Горки, выбирая определенных соперников по товарищеским матчам для сборной Испании. Речь идет об играх с Южной Кореей, Чили, Венесуэлой, Перу и Колумбией.

Всего по делу проходят восемь человек. Для сына экс-главы RFEF прокуроры запросили семь лет тюрьмы.

Вильяр руководил RFEF 29 лет и был отстранен от должности в 2017-м. Вместо него федерацию возглавил Луис Рубиалес, который в 2023-м лишился поста из-за скандала с поцелуем футболистки.