Прокуратура запросила 15,5 лет тюрьмы для экс-главы испанского футбола
Прокуратура запросила для бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марии Вильяра пятнадцать с половиной лет заключения по обвинению в коррупции и хищении, сообщает AFP.
В прокуратуре считают, что RFEF был причинен ущерб в размере €4,5 млн из-за заключенных при Вильяре контрактов в 2007–2017 годах.
Вильяра обвиняют в том, что он извлекал выгоду для себя и своего сына Горки, выбирая определенных соперников по товарищеским матчам для сборной Испании. Речь идет об играх с Южной Кореей, Чили, Венесуэлой, Перу и Колумбией.
Всего по делу проходят восемь человек. Для сына экс-главы RFEF прокуроры запросили семь лет тюрьмы.
Вильяр руководил RFEF 29 лет и был отстранен от должности в 2017-м. Вместо него федерацию возглавил Луис Рубиалес, который в 2023-м лишился поста из-за скандала с поцелуем футболистки.
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