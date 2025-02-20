Экс-глава испанского футбола избежал тюрьмы за поцелуй игрока на ЧМ

Луис Рубиалес после финала женского ЧМ-2023 поцеловал футболистку Эрмосо, что привело к скандалу и его отставке. Прокуратура просила посадить его за сексуальное насилие, но он отделался штрафом и запретом на общение с игроком

Луис Рубиалес (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Суд в Испании признал бывшего главу национальной федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока сборной Дженнифер Эрмосо, виновным в сексуальном насилии и оштрафовал его более чем на €10 тыс., сообщает Reuters.

Рубиалесу запретили на год общаться с Эрмосо и приближаться к ней менее чем на 200 м. При этом его оправдали по обвинению в принуждении, а еще трех соответчиков — в попытке заставить Эрмосо назвать поцелуй добровольным.

Испанская прокуратура в марте 2024-го просила для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы.

Рубиалес 20 августа 2023 года после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы Эрмосо. Позднее она назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия со своей стороны. Рубиалес принес извинения, но поначалу отказывался уходить в отставку.

Вскоре ФИФА запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, он ушел в отставку.