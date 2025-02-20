Экс-глава испанского футбола избежал тюрьмы за поцелуй игрока на ЧМ
Суд в Испании признал бывшего главу национальной федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока сборной Дженнифер Эрмосо, виновным в сексуальном насилии и оштрафовал его более чем на €10 тыс., сообщает Reuters.
Рубиалесу запретили на год общаться с Эрмосо и приближаться к ней менее чем на 200 м. При этом его оправдали по обвинению в принуждении, а еще трех соответчиков — в попытке заставить Эрмосо назвать поцелуй добровольным.
Испанская прокуратура в марте 2024-го просила для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы.
Рубиалес 20 августа 2023 года после финала чемпионата мира в Сиднее поцеловал в губы Эрмосо. Позднее она назвала себя жертвой сексистского поступка без какого-либо согласия со своей стороны. Рубиалес принес извинения, но поначалу отказывался уходить в отставку.
Вскоре ФИФА запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, он ушел в отставку.
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