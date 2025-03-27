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Допинговый скандал на Олимпиаде ,  
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Российского паралимпийца лишили золота Игр в Сочи за подмену допинг-пробы

Российского паралимпийца Полухина лишили золота Сочи за подмену допинг-пробы
Сюжет
Допинговый скандал на Олимпиаде
Николай Полухин потерял три личные награды Игр в Сочи в парабиатлоне из-за подмены допинг-пробы с мочой. Паралимпиец отрицал свою причастность
Николай Полухин
Николай Полухин (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Российский паралимпиец Николай Полухин лишен золотой и двух серебряных индивидуальных наград Игр 2014 года в Сочи в биатлоне за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Спортсмен наказан за подмену допинг-проб. Информацию о нарушении IPC передало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Перепроверка допинг-проб Полухина показала, что состав мочи в его пробе менялся, а на пробирке были обнаружены царапины.

IPC в марте 2023 года предъявил Полухину обвинение в использовании запрещенного метода. Спортсмен признал, что использовал триметазидин вне соревнований в феврале 2014 года (что было разрешено), но отрицал знание или участие в какой-либо подмене проб в марте 2014-го. Однако независимый трибунал IPC счел, что спортсмен должен был «активно сотрудничать в предоставлении чистой мочи» для подмены проб.

Полухин в марте 2025-го подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отозвана из-за отсутствия аванса.

Полухин в Сочи завоевал золото в смешанной лыжной эстафете и три индивидуальные медали (золото и два серебра) в биатлонных гонках.

Дальнейшие санкции вынесут федерации по лыжным видам спорта и биатлону.

Полухину 42 года, он также является чемпионом и пятикратным призером Игр в Ванкувере.

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Паралимпиада допинг Международный Паралимпийский комитет
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