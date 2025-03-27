Дюков обсудит возвращение сборной России на конгрессе УЕФА 3 апреля

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что стран, выступающих против возвращения сборных России на международные турниры, становится все меньше. По данным СМИ, УЕФА и ФИФА предпринимают шаги к возвращению России

Александр Дюков (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Руководство Российского футбольного союза (РФС) 3 апреля в ходе конгресса УЕФА обсудит с другими федерациями вопрос допуска сборных России к участию в международных турнирах. Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

«В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России. Сомневаюсь, что этот вопрос будет в официальной повестке ближайшего конгресса. Еще есть время определить состав делегации РФС», — сказал Дюков.

Ранее, 26 марта, Дюков заявил, что выступающих против возвращения сборной России на международные турниры стран становится все меньше.

Конгресс УЕФА пройдет 3 апреля в Белграде, в официальной повестке заседания нет вопроса о допуске сборных России.

The Independent 26 марта со ссылкой на источник сообщил, что в УЕФА предпринимаются шаги по возвращению России к международным соревнованиям. Отмечается, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же», а некоторые считают, что «страну вообще не следовало отстранять».

Как пишет The Independent, внутреннее давление в УЕФА растет. При этом ситуация с отстранением не изменится без прекращения огня на Украине, однако, если это произойдет, высокопоставленные лица уже готовят «дорожную карту» для возможного возвращения России.

Ранее журналист Науэль Ланзон сообщил, что президент ФИФА Джанни Инфантино инициировал процесс возвращения России на турниры. Инфантино рассказал об этом на мероприятии Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). «Мы все надеемся, что переговоры о мирном соглашении окажутся успешными. Мы должны поддерживать их не только из спортивных соображений. Когда наступит мир, то мы исполним свою роль. Мы надеемся, что в футбол будут иметь возможность играть все страны мира», — цитирует журналист Инфантино.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

Глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены до окончания военных действий на Украине.