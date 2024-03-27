 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Купленный «Челси» за €62 млн Лавия выбыл до конца сезона, сыграв полчаса

Купленный «Челси» за €62 млн Ромео Лавия выбыл до конца сезона, сыграв 32 минуты
Полузащитник Ромео Лавия пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы бедра. 20-летний игрок сборной Бельгии успел сыграть за лондонский клуб лишь один матч
Ромео Лавиа
Ромео Лавиа (Фото: Bruno Fahy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

20-летний футболист получил серьезную травму бедра в декабре в матче с «Кристал Пэлас». В восстановлении Лавии возникли трудности, и он не сможет больше выйти на поле нынешнем сезоне.

«Челси» выставил на продажу самые дорогие билеты в истории АПЛ
Спорт
Фото:Catherine Ivill / Getty Images

Матч против «Кристал Пэлас» был дебютным для Лавии в составе «Челси», он успел сыграть 32 минуты.

Лондонский клуб в августе прошлого года купил бельгийца у «Саутгемптона» за €62,10 млн (по данным Transfermarkt).

Лавия выступал за молодежные команды бельгийских «Волюве» и «Андерлехта», занимался в академии «Манчестер Сити». В марте 2023 года полузащитник дебютировал в составе сборной Бельгии.

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челси Английская премьер-лига (АПЛ)
Материалы по теме
«Челси» забил дважды после 90-й минуты и вышел в полуфинал Кубка Англии
Спорт
Экс-игрок «Челси» раскритиковал Роналду за слова об уровне Лиги 1
Спорт
«Ливерпуль» победил «Челси» и в десятый раз выиграл Кубок английской лиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 17:15
Владелец «Маер» прокомментировал рост рынка рекламы за 2023 год Пресс-релиз, 18:36
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 18:33
В Домодедово водовоз повредил самый большой пассажирский самолет в мире Общество, 18:32
Госдума приняла закон о доступе провайдеров в многоквартирные дома Общество, 18:29
В Госдуму внесут закон об обязательном страховании ТЦ Общество, 18:24
В США допустили, что потолок цен на российскую нефть будет снижен Политика, 18:18
Как не стать жертвой нарцисса — объясняет психолог Pro, 18:12
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Прокуратура захотела отправить Рубиалеса в тюрьму за поцелуй футболистки Спорт, 18:10
В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников Политика, 18:09
Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника Политика, 18:08
Активиста языковых патрулей в Казахстане арестовали за оскорбление Путина Общество, 18:08
ЦБ смягчил правила валютного контроля для внешнеторговых контрактов Финансы, 18:04
В Ереване назвали решенным вопрос о российских пограничниках в аэропорту Политика, 18:00
«АвтоВАЗ» выбрал еще два названия для будущих автомобилей Авто, 17:56