Купленный «Челси» за €62 млн Лавия выбыл до конца сезона, сыграв полчаса
Полузащитник «Челси» Ромео Лавия выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.
20-летний футболист получил серьезную травму бедра в декабре в матче с «Кристал Пэлас». В восстановлении Лавии возникли трудности, и он не сможет больше выйти на поле нынешнем сезоне.
Матч против «Кристал Пэлас» был дебютным для Лавии в составе «Челси», он успел сыграть 32 минуты.
Лондонский клуб в августе прошлого года купил бельгийца у «Саутгемптона» за €62,10 млн (по данным Transfermarkt).
Лавия выступал за молодежные команды бельгийских «Волюве» и «Андерлехта», занимался в академии «Манчестер Сити». В марте 2023 года полузащитник дебютировал в составе сборной Бельгии.
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