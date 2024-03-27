Купленный «Челси» за €62 млн Ромео Лавия выбыл до конца сезона, сыграв 32 минуты

Купленный «Челси» за €62 млн Лавия выбыл до конца сезона, сыграв полчаса

Полузащитник Ромео Лавия пропустит остаток сезона-2023/24 из-за травмы бедра. 20-летний игрок сборной Бельгии успел сыграть за лондонский клуб лишь один матч

Ромео Лавиа (Фото: Bruno Fahy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

20-летний футболист получил серьезную травму бедра в декабре в матче с «Кристал Пэлас». В восстановлении Лавии возникли трудности, и он не сможет больше выйти на поле нынешнем сезоне.

Матч против «Кристал Пэлас» был дебютным для Лавии в составе «Челси», он успел сыграть 32 минуты.

Лондонский клуб в августе прошлого года купил бельгийца у «Саутгемптона» за €62,10 млн (по данным Transfermarkt).

Лавия выступал за молодежные команды бельгийских «Волюве» и «Андерлехта», занимался в академии «Манчестер Сити». В марте 2023 года полузащитник дебютировал в составе сборной Бельгии.