«Челси» выставил на продажу самые дорогие билеты в истории АПЛ

VIP-билеты на расположенные прямо за скамейкой запасных места на апрельскую игру против «Манчестер Юнайтед» можно купить за £5 тыс. Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Сити» — £4,2 тыс.

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«Челси» выставил на продажу самые дорогие билеты на матчи в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Игру 31-го тура против «Манчестер Юнайтед», которая пройдет 3 апреля, можно будет посетить за £5 тыс. ($6,3 тыс.), сообщает The Telegraph.

Именно за такую сумму продаются билеты в так называемый Dugout Club — места прямо за скамейкой запасных хозяев, всего в нескольких метрах над главным тренером «Челси» Маурисио Почеттино и командой. Купивший такие билеты также получит доступ к полю во время разминки, сможет поприветствовать футболистов у автобуса, когда они приедут на игру, поесть и выпить до и после матча, также ему подарят футболку «Челси» и программку на игру с автографами.

Такие же билеты на мартовский матч против «Ньюкасла» продаются за £2 тыс.

Рекорд по самым дорогим билетам в АПЛ ранее принадлежал «Манчестер Сити». За £4,2 тыс. можно приобрести билет, который в том числе включает встречу с одной из легенд клуба, экскурсию по стадиону и возможность посмотреть разминку перед игрой. «Вест Хэм» предлагает билет стоимостью £4 тыс., который включает в себя полет на вертолете над Лондоном.