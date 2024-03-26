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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Федерации айкидо России сообщили о смерти тренера в теракте в «Крокусе»

Тренер по айкибудо Ярослав Содрицов погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Тренер по айкибудо Ярослав Содрицов, его супруга и двое взрослых детей погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Завал, образовавшийся при пожаре в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;
Завал, образовавшийся при пожаре в «Крокус Сити Холле» (Фото: Следственный комитет России / ТАСС)

Тренер по айкибудо (боевое исскуство) Ярослав Содрицов и три члена его семьи погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «РИА Новости» сообщила вице-президент Федерации айкидо России Наталья Руднева.

«Вчера вечером после процедуры опознания поступила информация о гибели Ярослава и его семьи», — сказала Руднева.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Накануне Руднева сообщала, что Содрицов, его супруга-педагог и двое взрослых детей пришли на концерт группы «Пикник», а после теракта никто из них не вышел на связь.

Вооруженные люди устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» 22 марта. О нападении первыми сообщили посетители концерта группы «Пикник». В концертном зале слышали взрывы, в здании начался пожар, «Крокус» почти полностью выгорел.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК, стали 139 человек, еще более 100 пострадали. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, восемь находятся под арестом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее 26 марта сообщил, что девять человек, в том числе один ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии после теракта. Всего в медицинских центрах и больницах остаются 92 пострадавших.

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Иван Витченко Иван Витченко
айкидо
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