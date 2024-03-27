Захарян рассказал, как учит русскому мату одноклубников в Испании
Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал Sport24, как учит одноклубников по испанскому «Реал Сосьедад» русскому мату.
«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец [Такэфуса] Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза», — сказал Захарян.
На вопрос, во что они играют в карты, Захарян ответил: «В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее».
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.
15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.
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