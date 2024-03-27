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Захарян рассказал, как учит русскому мату одноклубников в Испании

Захарян рассказал, как учит русскому мату одноклубников в «Реал Сосьедад»
По словам полузащитника сборной России, «плохому русскому» он учит одноклубников во время игры в карты. Особенно Захарян похвалил японца Такэфусу Кубо: он запоминает русский мат с первого раза
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Daisuke Nakashima / AFLO / Global Look Press)

Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал Sport24, как учит одноклубников по испанскому «Реал Сосьедад» русскому мату.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец [Такэфуса] Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза», — сказал Захарян.

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Арсен Захарян

На вопрос, во что они играют в карты, Захарян ответил: «В покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.

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