Захарян рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Испании
Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему хватает в месяц €2 тыс. (около 200 тыс. руб. по текущему курсу).
«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — сказал Захарян.
В 2021 году, когда он еще играл за московское «Динамо», Захарян, отвечая на такой же вопрос, называл сумму в 100 тыс. рублей.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.
15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.
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