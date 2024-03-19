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Захарян рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Испании

Захарян: для комфортной жизни в Испании мне хватает €2 тыс. в месяц
Футболист «Реал Сосьедад» отметил, что в Испании для комфортной жизни ему нужно меньше, чем в России
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему хватает в месяц €2 тыс. (около 200 тыс. руб. по текущему курсу).

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро, наверное, хватит», — сказал Захарян.

Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»
Спорт
Арсен Захарян

В 2021 году, когда он еще играл за московское «Динамо», Захарян, отвечая на такой же вопрос, называл сумму в 100 тыс. рублей.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года из «Динамо» за €12 млн.

15 марта Захарян забил свой первый гол в составе испанского клуба. Он отличился в матче против «Кадиса». Полузащитник до этой встречи отметился одной голевой передачей в 30 играх.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Реал Сосьедад Испания Арсен Захарян
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