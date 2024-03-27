Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде без флага
Российские лучники не будут выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе, они отказались участвовать в квалификационных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо», — сказал Ешеев.
По словам Ешеева, исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду.
Он также отметил, что для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны были пройти проверку в международной федерации, а обработка каждой заявки стоит 2 тыс. швейцарских франков ($2,2 тыс.).
На прошлых Играх в Токио российские лучники завоевали две серебряные медали.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.
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