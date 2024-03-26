В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области доверяет французским властям в вопросе обеспечения безопасности на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МОК.
«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Они проинформировали МОК, что работали в течение нескольких лет, исходя из предположения, что потребуются самые высокие меры безопасности. Также существует тесное международное сотрудничество», — рассказали в МОК.
В МОК отметили, что получают регулярные отчеты от французских властей. «Мы полностью доверяем французским властям и их сотрудничеству с международными партнерами», — добавили там.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, по последним данным СК, стали 139 человек, 92 пострадавших остаются в больницах. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, восемь находятся под арестом.
Ранее газета The New York Times писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже. В ООН назвали «первоклассной мишенью» для боевиков предстоящие Игры.
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