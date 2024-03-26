В МОК заявили о доверии Парижу в вопросе обеспечения безопасности Олимпиады

В МОК заявили о доверии властям Франции в вопросе безопасности Олимпиады

МОК сделал заявление о безопасности на предстоящих Олимпийских играх после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Там отметили, что полностью доверяют французским властям и их сотрудничеству с международными партнерами

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области доверяет французским властям в вопросе обеспечения безопасности на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе МОК.

«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Они проинформировали МОК, что работали в течение нескольких лет, исходя из предположения, что потребуются самые высокие меры безопасности. Также существует тесное международное сотрудничество», — рассказали в МОК.

В МОК отметили, что получают регулярные отчеты от французских властей. «Мы полностью доверяем французским властям и их сотрудничеству с международными партнерами», — добавили там.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, по последним данным СК, стали 139 человек, 92 пострадавших остаются в больницах. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, восемь находятся под арестом.

Ранее газета The New York Times писала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже. В ООН назвали «первоклассной мишенью» для боевиков предстоящие Игры.