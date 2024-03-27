«Динамо» подарит абонементы сдавшим кровь для пострадавших в «Крокусе»

«Динамо» подарит абонементы на футбол сдавшим кровь для пострадавших в «Крокусе»

Московский футбольный клуб сообщил, что доноры, которые сдавали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», смогут получить бесплатные абонементы на все домашние матчи команды до конца сезона

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» подарит бесплатные абонементы на все домашние матчи команды до конца сезона донорам, которые сдавали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

«Акция благодарности тем, кто неравнодушен и всегда рядом в тяжелых ситуациях Для доноров, которые сдали кровь после 22 марта для оказания медицинской помощи пострадавшим, будут доступны бесплатные абонементы на все домашние матчи бело-голубых до конца сезона», — говорится в сообщении.

Можно будет получить один бесплатный абонемент для мест на третьем ярусе трибун А, С и D стадиона «ВТБ-Арена».

Ближайший домашний матч «Динамо» проведет 29 марта против «Ростова» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что более 24 тыс. доноров с 23 по 25 марта сдали кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В том числе сдавали кровь футболисты сборной России.

Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным СК, стали 139 человек, 92 пострадавших остаются в больницах.