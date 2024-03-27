Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство на канадское
Российский прыгун в воду Виктор Повзнер получил спортивное гражданство Канады. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).
«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — рассказали в World Aquatics.
Повзнеру 22 года, он родился в Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году он завоевал золото на юниорском чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады. В составе сборной России в 2021-м Повзнер выступал на чемпионате Европы в Будапеште, где стал 13-м в прыжках с метрового трамплина. На его счету есть медали чемпионатов России и Кубка страны.
В 2022 году спортсмен, у которого двойное гражданство, вернулся в Канаду, где учился в университете.
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