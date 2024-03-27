Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство на канадское

World Aquatics сообщила, что одобрила смену гражданства Виктора Повзнера

Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images

Российский прыгун в воду Виктор Повзнер получил спортивное гражданство Канады. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — рассказали в World Aquatics.

Повзнеру 22 года, он родился в Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году он завоевал золото на юниорском чемпионате мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады. В составе сборной России в 2021-м Повзнер выступал на чемпионате Европы в Будапеште, где стал 13-м в прыжках с метрового трамплина. На его счету есть медали чемпионатов России и Кубка страны.

В 2022 году спортсмен, у которого двойное гражданство, вернулся в Канаду, где учился в университете.