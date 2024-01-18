 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский чемпион Европы по плаванию среди юниоров сменил гражданство

Российский пловец Сибирцев сменил спортивное гражданство на Узбекистан
Илья Сибирцев учится и тренируется в США. В ноябре международная федерация отклонила его просьбу о смене гражданства, но теперь он значится на ее сайте как представитель Узбекистана и выступит на чемпионате мира
Илья Сибирцев (справа)
Илья Сибирцев (справа) (Фото: Руслан Ишмухаметов / Всероссийская федерация плавания)

Российский пловец Илья Сибирцев выступит за Узбекистан на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пловцов Луисвиллского университета (Кентукки, США) Артура Альбьеро.

Пловец живет в США и выступает за команду Луисвиллского университета в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В ноябре международная федерация (World Aquatics) сообщила, что отклонила просьбу 22-летнего Сибирцева сменить гражданство, однако теперь на сайте организации он значится как узбекистанский спортсмен.

Получивший гражданство России боксер Джонсон заявил, что «заново родился»
Спорт
Кевин Джонсон

В 2019 году Сибирцев выиграл золото юниорского чемпионата Европы на 800-метровке вольным стилем и стал вице-чемпионом мира среди сверстников на этой дистанции.

На чемпионате мира, который пройдет со 2 по 18 февраля, за Узбекистан также выступят бывшие российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе

На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России

«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей

Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
смена гражданства плавание
Материалы по теме
Второй лидер сборной России по плаванию отказался ехать на Олимпиаду
Спорт
Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 16:03
По делу Ильи Пономарева прошли обыски Политика, 15:56
Почему компаниям нужно инвестировать в сотрудников РБК и Softline, 15:53
Российские войска заняли Веселое в ДНР Политика, 15:50
Минприроды заявило о рисках невыполнения плана по закрытию старых свалок Общество, 15:48
Гособвинение запросило Стрелкову почти пять лет колонии Политика, 15:43
Госдума приняла в первом чтении новые правила лицензирования УК Недвижимость, 15:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жителям Белгорода разрешили опаздывать на работу при ракетной тревоге Политика, 15:36
МИД озвучил позицию России по обмену ударами Ирана и Пакистана Политика, 15:35
В России за пять лет снизилась доступность жилья Недвижимость, 15:28
Россиянка выбила Рыбакину с Australian Open на рекордном тай-брейке Спорт, 15:25
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:20
Пакистан заявил, что ударил в Иране по Вази, Шафаку и Председателю Политика, 15:17
Хешрейт биткоина упал на 30% из-за отключения майнеров в Техасе Крипто, 15:15