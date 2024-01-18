Российский чемпион Европы по плаванию среди юниоров сменил гражданство

Илья Сибирцев учится и тренируется в США. В ноябре международная федерация отклонила его просьбу о смене гражданства, но теперь он значится на ее сайте как представитель Узбекистана и выступит на чемпионате мира

Илья Сибирцев (справа) (Фото: Руслан Ишмухаметов / Всероссийская федерация плавания)

Российский пловец Илья Сибирцев выступит за Узбекистан на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пловцов Луисвиллского университета (Кентукки, США) Артура Альбьеро.

Пловец живет в США и выступает за команду Луисвиллского университета в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В ноябре международная федерация (World Aquatics) сообщила, что отклонила просьбу 22-летнего Сибирцева сменить гражданство, однако теперь на сайте организации он значится как узбекистанский спортсмен.

В 2019 году Сибирцев выиграл золото юниорского чемпионата Европы на 800-метровке вольным стилем и стал вице-чемпионом мира среди сверстников на этой дистанции.

На чемпионате мира, который пройдет со 2 по 18 февраля, за Узбекистан также выступят бывшие российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов.