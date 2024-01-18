Российский чемпион Европы по плаванию среди юниоров сменил гражданство
Российский пловец Илья Сибирцев выступит за Узбекистан на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пловцов Луисвиллского университета (Кентукки, США) Артура Альбьеро.
Пловец живет в США и выступает за команду Луисвиллского университета в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
В ноябре международная федерация (World Aquatics) сообщила, что отклонила просьбу 22-летнего Сибирцева сменить гражданство, однако теперь на сайте организации он значится как узбекистанский спортсмен.
В 2019 году Сибирцев выиграл золото юниорского чемпионата Европы на 800-метровке вольным стилем и стал вице-чемпионом мира среди сверстников на этой дистанции.
На чемпионате мира, который пройдет со 2 по 18 февраля, за Узбекистан также выступят бывшие российские прыгуны в воду Игорь Мялин и Вячеслав Качанов.
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