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Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отличился тремя результативными передачами в матче против «Филадельфии Флайерз», преодолев отметку в 100 очков за сезон в НХЛ
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме победил «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Мика Зибанеджад (36-я минута), Джонни Бродзински (42), Алекси Лафреньер (43, 54), Винсент Трочек (50) и Адам Фокс (61). У «Филадельфии» отличились Скотт Лотон (23), Райан Пэйлинг (32), Трэвис Конечны (47), Оуэн Типпетт (52) и Тайсон Фёрстер (57).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Теперь на счету россиянина 102 очка (43 гола + 59 передач) в 72 играх. Форвард впервые в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент он является четвертым в списке лучших бомбардиров сезона.

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Панарин стал восьмым российским хоккеистом в истории лиги, кому покорилось это достижение. Также россиянин стал седьмым игроком «Рейнджерс», которому удалось достичь 100 очков.

Российский форвард является первым хоккеистом клуба с сезона 2005/06, которому удалось добиться 100 и более очков: в последний раз в составе «Рейнджерс» это удавалось чешскому форварду Яромиру Ягру, который набрал 123 очка в 82 играх.

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Панарин выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый, будучи самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».

«Рейнджерс» возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона и стал первым клубом, который вышел в плей-офф, набрав 100 очков по итогам 72 матчей.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз Артемий Панарин
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