Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться голевым действием в матче с «Детройт Ред Уингз», прервав результативную серию из пяти матчей в НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» голами отличились Ник Дауд (23-я минута), Коннор Макмайкл (41), Дилан Строум (45, 62). У «Детройта» заброшенными шайбами отметились Алекс Дебринкэт (25), Дэвид Перрон (40), Патрик Кейн (55).

Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился в матче результативным действием и прервал пятиматчевую голевую серию. В последних пяти играх в НХЛ россиянин набрал девять очков, забросив 8 шайб и отдав 1 передачу.

Всего на счету Овечкина 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 81 очко в 71 матче, заняв четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Детройт» с 79 очками после 72 игр идет пятым в Атлантическом дивизионе.