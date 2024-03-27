Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.
В матче четвертого круга россиянин, 16-я ракетка мира, уступил представителю Германии Александру Звереву (5) со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В четвертьфинале Зверев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (57).
27-летний Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге и выступает победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне он доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе, а 24 февраля выиграл турнир ATP в Дохе.
Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.
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