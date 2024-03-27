 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс»
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Алексадру Звереву со счетом 1:6, 4:6
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.

В матче четвертого круга россиянин, 16-я ракетка мира, уступил представителю Германии Александру Звереву (5) со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В четвертьфинале Зверев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (57).

Хачанов сыграет со Зверевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Спорт
Карен Хачанов

27-летний Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге и выступает победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне он доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе, а 24 февраля выиграл турнир ATP в Дохе.

Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
теннис ATP Карен Хачанов Александр Зверев
Материалы по теме
Хачанов сыграет со Зверевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Спорт
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дубае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию в НХЛ Спорт, 09:28
В Сербии оценили ущерб от бомбардировок НАТО в €500 млрд Политика, 09:23
Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине в размере $1,5 млрд Экономика, 09:19
Росреестр отметил сокращение числа сделок с эскроу в Москве в феврале Недвижимость, 09:17
Собянин назвал число остающихся в больницах после атаки на «Крокус» Общество, 09:10
Зачем в Малайзии хотят выращивать «единорогов» Pro, 09:02
Антикризис и стратегия: как сегодня балансируется бюджет России Дискуссионный клуб, 09:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
МТС-банк оценил размер будущего free-float при выходе на биржу Финансы, 09:00
Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни Политика, 08:55
Несколько рейсов задержали в аэропорту Сочи Общество, 08:48
Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами Спорт, 08:43
Структура «Ростелекома» заинтересовалась производством ноутбуков Технологии и медиа, 08:30
МИД посоветовал россиянам взвешивать риски перед поездкой за границу Политика, 08:29
Токсичный руководитель: что должно насторожить уже на собеседовании Pro, 08:28