Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира «Мастерс»

Хачанов проиграл Звереву и не вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Алексадру Звереву со счетом 1:6, 4:6

Карен Хачанов (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.

В матче четвертого круга россиянин, 16-я ракетка мира, уступил представителю Германии Александру Звереву (5) со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

В четвертьфинале Зверев сыграет с венгром Фабианом Марожаном (57).

27-летний Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге и выступает победителем шести турниров под эгидой ATP. В этом сезоне он доходил до четвертого раунда на Australian Open и полуфинала турнира в Марселе, а 24 февраля выиграл турнир ATP в Дохе.

Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.