Хачанов победил Серундоло и вышел на Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Хачанов сыграет со Зверевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Россиянин обыграл на тай-брейке аргентинца Серундоло и вышел в 1/8 финала, где его соперником будет пятая ракетка мира Зверев

Карен Хачанов (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.

В матче третьего круга россиянин, 16-я ракетка мира, победил аргентинца Франсиско Серундоло (21) со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Хачанов выиграл у соперника третий матч из трех.

Следующим соперником россиянина будет представитель Германии Александр Зверев (5), который обыграл американца Кристофера Юбэнкса (32) со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Ранее в 1/8 финала вышел действующий чемпион турнира Даниил Медведев, который сыграет с немцем Домиником Кёпфером (50).

Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.