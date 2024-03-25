Хачанов сыграет со Зверевым за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.
В матче третьего круга россиянин, 16-я ракетка мира, победил аргентинца Франсиско Серундоло (21) со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Хачанов выиграл у соперника третий матч из трех.
Следующим соперником россиянина будет представитель Германии Александр Зверев (5), который обыграл американца Кристофера Юбэнкса (32) со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Ранее в 1/8 финала вышел действующий чемпион турнира Даниил Медведев, который сыграет с немцем Домиником Кёпфером (50).
Победитель турнира в Майами получит $1,1 млн призовых.
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