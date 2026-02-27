 Перейти к основному контенту
Спартак Гогниев второй раз покинул пост главного тренера «Алании»

В текущем сезоне под его руководством команда Второй лиги провела 18 матчей, в которых одержала пять побед и набрала 17 очков
Спартак Гогниев
Спартак Гогниев (Фото: fcalania.com)

Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании». Об этом сообщается на сайте владикавказского клуба, который сейчас выступает во Второй лиге.

Гогниеву 45 лет, он второй раз в карьере возглавил «Аланию» в сентябре 2024 года. По итогам сезона-2024/25 команда покинула Первую лигу, заняв предпоследнее, 17-е, место. В текущем сезоне под его руководством клуб провел 18 матчей, в которых одержал пять побед и набрал 17 очков.

В первый раз Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

В сезоне-2022/23 Гогниев неудачно работал в «Химках» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Под руководством Гогниева клуб одержал одну победу и дважды сыграл вничью в 14 играх, пропустив 37 мячей при десяти забитых.

Иван Витченко
Футбол Спартак Гогниев Алания Вторая лига
