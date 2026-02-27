Спартак Гогниев второй раз покинул пост главного тренера «Алании»
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Алании». Об этом сообщается на сайте владикавказского клуба, который сейчас выступает во Второй лиге.
Гогниеву 45 лет, он второй раз в карьере возглавил «Аланию» в сентябре 2024 года. По итогам сезона-2024/25 команда покинула Первую лигу, заняв предпоследнее, 17-е, место. В текущем сезоне под его руководством клуб провел 18 матчей, в которых одержал пять побед и набрал 17 очков.
В первый раз Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
В сезоне-2022/23 Гогниев неудачно работал в «Химках» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Под руководством Гогниева клуб одержал одну победу и дважды сыграл вничью в 14 играх, пропустив 37 мячей при десяти забитых.
