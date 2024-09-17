 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании»

На этом посту Гогниев сменил Султана Тазабаева, тренировал владикавказский клуб в период с июля 2019-го по май 2022 года, вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России
Спартак Гогниев
Спартак Гогниев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спартак Гогниев снова стал главным тренером «Алании». Об этом сообщается на сайте владикавказского клуба.

На этом посту 43-летний Гогниев сменил Султана Тазабаева, который покинул команду после неудачного старта сезона в Первой лиге. «Алания» в десяти турах набрала лишь девять очков и занимает 16-е место.

Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

В сезоне 2022/23 Гогниев неудачно работал в «Химках» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Под руководством Гогниева клуб одержал одну победу и дважды сыграл вничью в 14 играх, пропустив 37 мячей при десяти забитых.

В Первой лиге забили гол ударом с центра поля. Видео
Спорт
Тимур&nbsp;Жамалетдинов

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Первая лига (ФНЛ) Алания Спартак Гогниев
Материалы по теме
Футболист Первой лиги забил гол с центра поля
Спорт
Экс-голкипер «Зенита» и сборной России перешел в клуб Первой лиги
Спорт
«Урал» победил «Уфу» в Первой лиге благодаря голу 16-летнего форварда
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Продажи ликерных вин в России выросли почти в шесть раз за 5 летВино, 11:17
Минобороны отчиталось о выполнении 90 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:16
Медведев призвал создать базу персональных данных «врагов России»Политика, 11:06
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябреОбщество, 11:00
В России сформировали фокус-группу для расчетов в криптовалюте по ВЭДКрипто, 11:00
Как ставить выигрышные цели и привлекать в жизнь достаток и успехPro, 10:56
В Москве 21 сентября пройдет конференция «Предпринимательский класс» 3.0Отрасли, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской областиПолитика, 10:55
Чем грозит индексация утильсбора: рост цен, дефицит и закрытие лазеекАвто, 10:54
Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областьюПолитика, 10:46
Подозреваемый во втором покушении на Трампа ждал в засаде 12 часовПолитика, 10:45
Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании»Спорт, 10:42
Как найти подход к любому сложному собеседнику — Fast CompanyPro, 10:41
Росстат отметил сокращение объемов ввода жилья в РоссииНедвижимость, 10:32