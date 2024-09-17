Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании»
Спартак Гогниев снова стал главным тренером «Алании». Об этом сообщается на сайте владикавказского клуба.
На этом посту 43-летний Гогниев сменил Султана Тазабаева, который покинул команду после неудачного старта сезона в Первой лиге. «Алания» в десяти турах набрала лишь девять очков и занимает 16-е место.
Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019-го по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.
В сезоне 2022/23 Гогниев неудачно работал в «Химках» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Под руководством Гогниева клуб одержал одну победу и дважды сыграл вничью в 14 играх, пропустив 37 мячей при десяти забитых.
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