Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену

Алексей Мишин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил «РИА Новости», что российские фигурное катание должно быть интегрировано в мировое.

«В России за последние годы придумали новые интереснейшие форматы, но изоляция никогда не приводит к хорошим результатам. Я за то, чтобы отечественное фигурное катание было интегрировано в мировое», — сказал Мишин.

Он добавил, что сильнейшие зарубежные фигуристы катаются по-другому, чем российские. Отечественные спортсмены делают акцент на содержание программ, а иностранцы «больше обращают внимание на взаимоотношения конька со льдом».

На Олимпийских играх в Италии приняли участие российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестое место.

Россияне не смогут выступить на чемпионате мира в Праге в марте. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы не получат туда приглашение, а участие в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Под руководством Мишина в разное время тренировались Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева и другие.