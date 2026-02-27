 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену

Российские фигуристы отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине. Россияне не смогут выступить на чемпионате мира в Праге в марте
Алексей Мишин
Алексей Мишин (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил «РИА Новости», что российские фигурное катание должно быть интегрировано в мировое.

«В России за последние годы придумали новые интереснейшие форматы, но изоляция никогда не приводит к хорошим результатам. Я за то, чтобы отечественное фигурное катание было интегрировано в мировое», — сказал Мишин.

Он добавил, что сильнейшие зарубежные фигуристы катаются по-другому, чем российские. Отечественные спортсмены делают акцент на содержание программ, а иностранцы «больше обращают внимание на взаимоотношения конька со льдом».

На Олимпийских играх в Италии приняли участие российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестое место.

Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира
Спорт
Аделия Петросян

Россияне не смогут выступить на чемпионате мира в Праге в марте. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы не получат туда приглашение, а участие в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Под руководством Мишина в разное время тренировались Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Алексей Урманов, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева и другие.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Рената Утяева
Алексей Мишин фигурное катание
Материалы по теме
Ягудин заявил, что фигуристов в России в основном учат прыжкам
Спорт
Петросян не примет участия в финале Гран-при России
Спорт
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
OpenAI привлекла $110 млрд инвестиций Бизнес, 17:54
В Петербурге с 13 по 17 апреля пройдет Всероссийский жилищный конгресс Пресс-центр, 17:53
Объем перевозок по Севморпути вырастет на четверть к 2035 году Экономика, 17:49
Зампреда правления «Газпром нефти» арестовали за взятки Бизнес, 17:48
Как претензии Трампа на Гренландию довели Данию до досрочных выборов Политика, 17:44
Тренер Мишин призвал вернуть российских фигуристов на мировую арену Спорт, 17:43
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Суд на Кубани рассмотрит дело о некачественных лекарствах Общество, 17:37
В каких мегаполисах быстрее всего раскупят новостройки. Список Недвижимость, 17:30
Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование Спорт, 17:30
В Красноярске мать бросила трехлетнего сына в запертой грязной квартире Общество, 17:27
Мэр Львова назвал основную причину потерь ВСУ в боях Политика, 17:26
ЦБ оставил курс доллара на выходные и 2 марта выше ₽77 Инвестиции, 17:24
Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина Экономика, 17:24