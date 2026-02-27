Карседо назвал главными принципами «Спартака» страсть и доминирование

По словам испанского специалиста, «Спартак» должен доминировать над соперником не только с мячом, но и без него

Хуан Карлос Карседо (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо в интервью клубной пресс-службе подвел итоги зимних сборов в ОАЭ и рассказал о том, какой футбол намерен привить команде.

52-летний испанский специалист, возглавивший столичный клуб в январе, отвечая на вопрос о том, каким будет «Спартак» в 2026 году, перечислил три главных компонента.

«Страсть, интенсивность, доминирование — вот наши принципы. При этом всегда должен быть план «Б». Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем, мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств», — заявил тренер.

Он также объяснил, почему интенсивность является неотъемлемой частью современного футбола, и отказался от авторства термина «футбол Карседо».

«Речь не о футболе Карседо. Речь о современном футболе в принципе. Команда может быть техничной и обученной, но без должного уровня физической подготовки не получится достичь результатов. Мы должны доминировать не только на мяче, но и без мяча. Играть высоко, идти в отбор как можно быстрее, создавать моменты и позиционно, и в контратаках», — пояснил Карседо.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, имея в своем активе 29 очков. Первый официальный матч после возобновления сезона клуб проведет 1 марта против «Сочи» на выезде.

Карседо в 2006–2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.