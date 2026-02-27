 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
13 российским футбольным судьям предъявили обвинения по делу «Торпедо»

МВД предъявило обвинения 13 российским футбольным судьям по делу «Торпедо»
В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Фото: AP / ТАСС
Фото: AP / ТАСС

Тринадцати арбитрам, обслуживавшим матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ), предъявлены обвинения, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. «В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — написала Волк.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Имена арбитров не называются. Ранее РБК сообщал, что обвинения были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей
Спорт
Судья Егор Егоров

По словам Волк, в ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей московского «Торпедо». «Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям», — добавила она.

Волк отметила, что расследование уголовного дела и работа по выявлению противоправного влияния на результаты спортивных соревнований продолжаются.

О расследовании нескольких коррупционных эпизодов в российском футболе стало известно летом 2025 года, когда совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора столичного клуба Валерия Скородумова задержали сотрудники МВД. Им вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

«Торпедо» после ареста руководителей клуба исключили из РПЛ, куда оно вышло по спортивному принципу. КДК РФС признал факт попытки организации договорных игр в трех весенних матчах Первой лиги. Сейчас «Торпедо» играет в Первой лиге.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
Иван Витченко
Футбол ФК Торпедо Москва Ирина Волк Первая лига (ФНЛ) МВД уголовное дело
