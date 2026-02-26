МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей

Девять арбитров находятся под следствием, рассказали источники РБК. РФС изменит списки судей на сезон из-за ведущегося расследования, заявил РБК глава судейского комитета Союза Павел Каманцев

Судья Егор Егоров (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства футбольного клуба «Торпедо» привело к выявлению новых эпизодов предполагаемой коррупции в судейском корпусе. Следственный департамент МВД расследует факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей девяти арбитрам Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги по футболу. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с ходом расследования, и подтвердил собеседник, близкий к Российскому футбольному союзу (РФС).

По словам источников РБК, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Если суд признает их виновными, им может грозить до семи лет лишения свободы.

Футбольные арбитры не ответили на звонки и сообщения РБК. Редакция направила запросы в МВД, РПЛ и РФС.

Дело против судей повлекло изменение списка арбитров

На этом фоне бюро исполкома РФС, по данным собеседников РБК, намерено скорректировать списки судей РПЛ и Первой лиги на сезон 2025–2026 годов, исключив из них этих арбитров. До завершения сезона остается менее трех месяцев — он закончится в мае, заочное заседание бюро должно состояться до 28 февраля, сказали источники РБК.

В пояснительных материалах к проекту решения, с которыми ознакомился РБК, говорится, что исключение ряда арбитров связано с расследованием МВД и Департамента защиты игры РФС, а также «с возникшими этическими вопросами». В документе указано, что арбитры не могут быть привлечены к инспектированию и судейству соревнований до завершения разбирательства, при этом суть обвинений из-за тайны следствия не раскрывается. «Данная мера является вынужденной, вызванной прежде всего сохранением положительного имиджа РФС и спорта в целом», — говорится в пояснительной записке.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил РБК, что исключение ряда лиц из списка судей и инспекторов РФС на сезон 2025/26 связано с расследованиями МВД и Департамента защиты игры РФС, а также с возникающими этическими вопросами. «В интересах следствия мы не можем раскрывать детали. РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, — это вопрос доверия к честности футбола. В случае если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — сказал Каманцев РБК.

Согласованный список арбитров РПЛ и Первой лиги на этот сезон был опубликован на сайте РФС 14 июля прошлого года. По информации источников РБК, он претерпит существенные изменения. В новую версию, помимо упомянутых судей, не войдут также арбитры РПЛ Виталий Мешков и ряд судей Первой лиги, включая Игоря Капленкова, Станислава Матвеева, Артура Федорова, Антона Фролова и Веру Опейкину.

Сообщение о незаконных действиях арбитров были направлены российским футбольным клубам 24 февраля, утверждают собеседники РБК. Рассылка, по их словам, содержала уведомление о предстоящих кадровых решениях в судейском корпусе.

С чего началось дело судей

О расследовании нескольких коррупционных эпизодов в российском футболе РБК написал в июне 2025 года, когда совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего гендиректора столичного клуба Валерия Скородумова задержали сотрудники МВД. Им предъявили обвинения по нескольким эпизодам подкупа судей для обеспечения нужных результатов для команды на футбольном поле. Статья, которую вменили функционерам — «оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК) — относится к категории тяжких. Вскоре после задержания суд по ходатайству следствия отправил их в следственный изолятор.

В сентябре того же года Леонида Соболева на фоне активного сотрудничества со следствием отпустили под домашний арест. В пользу смягчения меры пресечения сыграла и справка из больницы изолятора «Матросская Тишина». В ней было указано, что футбольный функционер страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, которые требуют постоянного медицинского наблюдения и препятствуют нахождению под стражей. При этом следователи МВД возражали против избрания для Соболева домашнего ареста, указывая, что для этого нет существенных оснований. Судебная коллегия Мосгорсуда, рассмотревшая апелляционную жалобу на продление ареста, в свою очередь, отметила, что сама тяжесть предъявленного обвинения не может служить основанием для содержания обвиняемого в СИЗО без убедительных доводов.

В феврале 2026 года суд по ходатайству следствия отпустил под домашний арест бывшего гендиректора клуба Валерия Скородумова. Как сообщали источники РБК, за несколько месяцев до решения он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным. В рамках него он дал показания на других фигурантов уголовного дела. Среди них — бухгалтер клуба Ирина Волкова и арбитр Богдан Головко.

Головко, ставший первым судьей, которого обвинили в коррупции по делу «Торпедо», был задержан 8 июля. Ему, как и другим обвиняемым, грозит до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что он сознательно совершал ошибки в пользу футбольного клуба во время игры против «КАМАЗа» (Набережные Челны) в мае прошлого года. Игра, ставшая последней в 34-ом туре Первой лиги, имела решающее значение для определения команд, которое выйдут в высший дивизион — Российскую премьер-лигу. Во время матча судья дважды не назначил пенальти в ворота «Торпедо», что стало предметом проверки экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В одном случае она указала, что арбитр вынес правильное решение, а в другом признала за ним ошибку. Комиссия указала, что защитник «Торпедо» в зоне штрафной совершил «безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия» нападающего «КАМАЗа» Даниилы Моторина, однако за этим не последовало никаких санкций.

Матч завершился с ничейным счетом 1:1. Если бы столичная команда проиграла, у нее было бы одинаковое количество очков с новороссийским «Черноморцем», но за счет личных встреч в таблице победила бы команда из Краснодарского края. «Торпедо» в таком случае напрямую не вышло бы в РПЛ, а боролось бы за выход в стыковых матчах.

По итогам сезона 2024/25 московская команда заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую прошли в высший дивизион. Однако вскоре РФС исключил клуб из РПЛ и оштрафовал на 5 млн руб. за «попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях». Вместе с этим Соболеву союз запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет, а бывшему гендиректору команды Скородумову — на десять лет.

Еще один скандал с футбольными арбитрами разгорелся в 2024 году, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о «преступниках, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, этот рынок, согласно консервативной оценке антикоррупционного комитета правительства области, составляет порядка 500 млн руб. Губернатор рассказал, что один из функционеров самарской команды «Крылья Советов» рассказал ему о долге клуба в 36 млн руб. за помощь в судействе. «Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 млн руб. неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — заявил Федорищев.

Позднее губернатор обратился с заявлением в правоохранительные органы, в январе 2025 года ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В феврале 2026 года производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления.